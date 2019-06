Um das Ticket für die Weltmeisterschaft in Japan (30. November bis 15. Dezember) zu lösen, muss im Rückspiel am Mittwochabend in Hamm (18.30 Uhr) unbedingt gewonnen werden. Die Ausgangslage ist ordentlich, mehr aber auch nicht.

Vor 2500 Zuschauern in Koprivnica legte die DHB-Auswahl einen relativ schwachen Auftritt hin. „Das war heute nicht genug. Wir haben viel aufzuarbeiten“, sagte Bundestrainer Henk Groener. Sein Team hatte sich ungewöhnlich viele Fehler geleistet und musste so in der ersten Hälfte einem Rückstand hinterherlaufen.

Erst in der 37. Minute gelang Stolle mit dem Treffer zum 14:13 die erste Führung für die Deutschen. Zehn Minuten vor dem Ende lagen die mit 22:19 vorne, doch auch das reichte nicht zum Sieg.