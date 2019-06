Es war ein Exkurs, der sich auszahlen sollte. Nike Möllers und Jan Wiese sind eigentlich im Sprint und im Weitsprung zu Hause. Am vergangenen Wochenende wagten die beiden U16-Athleten der LG Ahlen aber einen Ausflug in den Mehrkampf. Erstmals starteten sie in Hagen bei den Westfälischen Meisterschaften im Blockwettkampf. Dabei bewiesen sie in den Disziplinen 100 Meter, Weit- und Hochsprung, 80 Meter Hürden sowie im Speerwurf erfolgreich ihre Vielseitigkeit. Das verschlug den Trainern Mark Wiese und Sven Becker beinahe die Sprache, denen angesichts der Ergebnisse der vergangenen Wochen so langsam die Superlative ausgehen.

Nike Möllers bestätigt DM-Norm

Nike Möllers kämpfte sich in einem Starterfeld von 37 Athletinnen auf einen starken neunten Platz. Mit 2493 Punkten verpasste sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften um lediglich 82 Punkte. Mit einer persönlicher Bestzeit von 12,68 Sekunden über 100 Meter bestätigte sie dagegen erneut die Norm für die U16-DM. Eine solide Wettkampfpremiere feierte sie im Hürdensprint über 80 Meter mit 13,59 Sekunden. Persönliche Bestleistungen erzielte Möllers zudem im Speerwurf (19,14 Meter) und im Hochsprung mit starken 1,41 Metern. Ihre gute Form bestätigte sie am Ende im Weitsprung mit 5,14 Meter.

Unter den Top drei Westfalens

Auch Jan Wiese wusste sich auf dem neuen Mehrkampf-Terrain zu beweisen. Auf Anhieb holte sich der Ahlener in einem 20 Köpfe starken Teilnehmerfeld Bronze. „Dabei hat er sich mal wieder in bestechender Form gezeigt“, sagte Trainer und Vater Mark Wiese. Mit 12,07 Sekunden startete der 15-Jährige solide in den Wettkampf. In den vier darauffolgenden Disziplinen feuerte er dann eine Bestleistung nach der anderen ab. Mit 12,11 Sekunden über die 80 Meter Hürden machte er ganz nebenbei noch die Norm für die NRW-Meisterschaften perfekt. Den Speer schleuderte Wiese mit 35,73 Metern so weit wie nie zuvor und auch im Hochsprung kam er mit 1,66 Metern höher als erwartet.

Neue Bestweite für Jan Wiese im Weitsprung

Noch einen drauf setzte er dann im Weitsprung. In seiner Paradedisziplin düpierte er seine Konkurrenten regelrecht. Mit der persönlichen Bestweite von 6,43 Metern machte der 15-Jährige den nächsten riesen Satz in die Grube, gewann deutlich die Disziplin und ist mit dieser Weite einer der besten U16-Athleten der Republik. Auf Bundesebene wird er sich auch bald im Mehrkampf beweisen dürfen: Mit seinen 2859 Punkten erreichte Wiese die Norm für die Deutschen Meisterschaften.

„Was soll ich noch sagen? Zehn Disziplinen, acht persönliche Bestleistungen, super Platzierungen. So langsam gehen einem die Superlative aus. Ich bin begeistert“, fasste es Mark Wiese zusammen.