Er hat für die kommende Spielzeit Don Niketta verpflichtet. Der 1,86 Meter große Abwehrspieler kommt mit der Empfehlung von über 100 Landes- und Verbandsliga-Partien und kam auch ganze 64 Mal in der Oberliga zum Einsatz. Zuletzt spielte er bis Sommer 2018 für den FC Gütersloh. Bei Suryoye soll er die Defensive verstärken.

„Wir sind glücklich und gleichzeitig in einem ungeheuerlichen Maße stolz, einen so erfahrenen Spieler für die kommende Saison in unseren Reihen zu haben“, schreibt der Verein. An der Meldung scheint auch die eigene Anhängerschaft Gefallen zu finden. Ein Facebook-Nutzer schreibt, er wolle Niketta die SKS-Bettwäsche sponsern.