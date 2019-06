Ganz cool im Hammer Glutofen

Mit einem 25:21 (14:9)-Sieg im Rückspiel gegen Kroatien beseitigte die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener am Mittwochabend auch den letzten Zweifel daran.

Dass es den vor der Partie in der Hammer Westpress-Arena überhaupt noch gegeben hatte, lag am wenig zufriedenstellenden 24:24 aus dem Hinspiel, das der Begegnung in Hamm noch einmal zu deutlich mehr Brisanz verholfen hatte. Mit einer Niederlage hätten die Deutschen nicht nur die WM 2019, sondern auch die Olympischen Spielen 2020 in den Wind schreiben können.

Handball-WM-Qualifikation 2019: Deutschland - Kroatien 1/123 Die deutschen Handballerinnen mit der Ahlenerin Alicia Stolle lösten mit einem Sieg über Kroation das Ticket für die WM in Japan. Foto: Marc Kreisel

DHB-Auswahl erwischt guten Start in Hälfte eins

Doch den Druck schienen die DHB-Frauen gut kanalisieren zu können. Anders als noch am Sonntag, wo wenig Zugriff in der Abwehr und zu viele Fehler im Spielaufbau ein besseres Ergebnis verhinderten, lief es diesmal von Beginn an besser. Das 0:1 (4.) durch Kroatiens Valentina Blazević drehten die Gastgeberinnen binnen vier Minuten zum 4:1.

Auch die anschließende Wackelphase – als Kroatien zum 4:5 (11.) vorbeizog – war kein Grund zur Sorge. Angetrieben von über 2100 Zuschauern erspielte sich die Groener-Sieben im Hammer Glutofen eine 14:9-Pausenführung und blieb auch danach cool, selbst als es erneut knapp wurde. Zwar sah Bundestrainer Henk Groener „Licht und Schatten“ und „Probleme im Positionsangriff“ bei seiner Mannschaft, lobte ausdrücklich den Gegner für seine gute Arbeit. „Sie haben es uns zwei Mal richtig schwer gemacht.“

Kroatien kämpft sich bis auf zwei Tore zurück

N äher als bis auf zwei Tore (21:19; 53.) kamen die Kroatinnen trotzdem nicht mehr heran. Und damit hatten die Deutschen ihr Ziel erreicht: Bei der WM messen sie sich nun mit den ganz großen Teams. „Ich denke, man muss beide Spiele zusammen sehen: Zwei Mal sind beide Mannschaften bei sehr hohen Temperaturen über 60 Minuten hohes Tempo gegangen. Das ist schon erstaunlich“, lobte Groener. „Wir wollten zur WM, das haben wir auch geschafft. Das haben die Mädels gut gemacht“, so der Bundestrainer.

Alicia Stolle nach WM-Quali erleichtert

„Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“, gestand Alicia Stolle nach Schlusspfiff. Die Rückraum-Shooterin konnte mit ihrer Leistung zufrieden sein, wurde dafür von Groener auch noch einmal explizit hervorgehoben: „Sie hat ein starkes Spiel gemacht und wichtige Treffer für uns erzielt.“. Mit sechs Toren war Stolle neben Blazević (6/6) beste Werferin des Spiels.