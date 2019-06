Die Ahlener Sportgemeinschaft sieht einem der Highlights ihres Fußball-Kalenders entgegen: Zum jährlichen Pfingstturnier, das in siebter Auflage unter dem Namen Sparkassen-Cup läuft, sind von Samstag bis Montag wieder viele Kinder- und Jugendteams zu Gast am Sportpark Nord.

„Schon in meiner eigenen Jugend hat auf dem Duisburgplatz jedes Jahr ein Kleinfeldturnier stattgefunden. Insofern ist das schon eine traditionelle Veranstaltung, bei der wir den Verein und die Fußball-Jugendabteilung gut präsentieren wollen“, gibt Organisator Matthias Rauf zu Protokoll.

Stark besetztes Teilnehmerfeld

Nachdem die Beteiligung in manchen Jahren für den Veranstalter wenig zufriedenstellend war, sind die Aussichten für die diesjährige Auflage gerade zu rosig: „Wir haben in allen Altersklassen von den Minis bis zu den C-Junioren gute Teilnehmerzahlen. Bei den F-Junioren sind beispielsweise 17 Mannschaften gemeldet – so viele, dass wir die Teams nach Leistungsstärke in zwei Turniere aufgeteilt haben“, berichtet Rauf.

Auch die C-Jugend spielt auf dem Kleinfeld

Den Anfang machen am Samstagnachmittag mit den C-Jugend-Mannschaften die ältesten Teilnehmer. Und auch die werden auf dem Kleinfeld spielen. „Nach Ende der Saison wird es bei den meisten personell ja schon mal eng. Und ich denke, dass ein Kleinfeldturnier da attraktiver ist“, sagt Rauf, der bei der ASG auch Jugendleiter ist. Neben der eigenen U 14 und U 15 sowie sechs gleichaltrigen Gastmannschaften komplettieren die U 17-Mädchen von Rot-Weiß Ahlen und der Spielvereinigung Oelde das Feld.

Am Sonntag findet dann zunächst das G-Jugend-Turnier statt, bevor nachmittags die E-Junioren aufeinandertreffen. Am Montagvormittag spielen die F-Junioren in den beiden Gruppen wie die Minis jeweils ohne Sieger gegeneinander. Den Abschluss bildet anschließend das D-Jugend-Turnier am Nachmittag.

Rahmenprogramm soll das Turnier rund machen

„Wir hoffen auf möglichst wenige Absagen und freuen uns auf das Wochenende“, so Rauf. Zum Rahmenprogramm gehört neben bewährten Attraktionen wie der Siegerehrung mit Miyuki, dem Maskottchen der Handballer und einer Hüpfburg erstmals auch ein Grill mit türkischen Spezialitäten, der das kulinarische Angebot abrundet.