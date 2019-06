In den USA feierte die Sportschützin zusammen mit der Nationalmannschaft Erfolge bei den Bianchi Cup US Nationals sowie beim Flagler- und Cameron-Cup.

Nach der langen Anreise kam der erste Schreck ziemlich schnell: Im Training streikte die Großkaliber- Wettkampfwaffe, die Smith and Wesson Modell 686 mit Rotpunktvisier. Erst am Tag des Flagler Cups in Kansas City wurde die Waffe durch einen US-Büchsenmacher zehn Minuten vor dem Wettkampf repariert. Trotzdem schlug sich Steinke achtbar und errang in der Damenwertung der unclassified Schützen den ersten Platz und unter den Damen over all (d.h. aus allen Klassen) Platz fünf. Somit war Steinke fortan in der Masterklasse eingestuft. In dieser Klasse sind zahlreiche Berufsschützen zu finden.

Am Tag vor den US Nationals in Columbia machte das deutsche Team dann noch Erfahrungen mit einem Tornado. Glücklicherweise gab es aber keine größeren Schäden, sodass tags darauf der Wettkampf wie geplant stattfinden konnte. Platz eins in der Damenwertung Masterklasse und over all Platz sieben holte Steinke dabei und noch Platz zwölf im fast ausschließlich männlich besetzten Revolver-Wettkampf.

Beim Cameron Cup gab es dann auch noch eine neue persönliche Bestleistung. Das bedeutete Platz eins der Master-Damenwertung und Platz drei der Damen in der over-all-Wertung. 2020 darf Steinke nun wieder mit zu den drei Wettkämpfen in Missouri und hat außerdem das Angebot bekommen, im Oktober 2020 mit dem Nationalkader nach Australien zu fliegen.