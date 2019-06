Reiten: CCD in Ostbevern

Linn Zepke vom RFV Gustav Rau Westbevern ist neue Kreismeisterin der Vielseitigkeit. Bei den Titelkämpfen im Rahmen der Cross-Country-Days auf dem Hof Thygs in Ostbevern war die 14 Jahre alte Reitsportlerin mit Betty Boo in allen drei Disziplinen am konstantesten.