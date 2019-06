Hier wird gegenseitiger Respekt gelebt: Was Satori Ahlen auszeichnet

Ob sie damals schon daran geglaubt haben, dass ihr Verein auch 35 Jahre danach noch existiert? Oder dass er sogar auf rund 180 Mitglieder anwachsen würde? Bei der Gründungsversammlung am 23. Juli 1984 war die Zahl der Mitstreiter jedenfalls noch sehr überschaubar. Sieben waren es, die sich damals in der Gaststätte zum Alten Brauhaus trafen und den Taekwondo 1984 Ahlen e.V. ins Leben riefen, den heutigen Taekwondo- und Hapkido-Verein Satori Ahlen. Der feiert am Wochenende, also etwas verfrüht, sein 35-jähriges Bestehen (siehe Kasten) und ist lebendiger denn je.

Korinna Fuchs (heute Rings), Norbert und Roland Gebhardt, Klaus-Jürgen Lensch, Ulrich Reichelt, Raimund Sauter und Michael Schulz waren die ersten Mitglieder. Bis dahin hatte es im TuS Ahlen nur eine Taekwondo-Abteilung gegeben. Die Ausgründung war der Schritt in die Selbstständigkeit. Schon neun Jahre später war es mit dem Verein Taekwondo 1984 Ahlen aber schon wieder vorbei, allerdings nur dem Namen nach.

Name stammt aus dem Zen-Buddhismus

Denn 1993 entschieden sich die Mitglieder für eine Umbenennung. Warum? Das ist heute nicht mehr ganz zu rekonstruieren. „Soweit ich das erfahren habe, sollte mit dem neuen Namen mehr der traditionelle Aspekt betont werden. Taekwondo ist nicht einfach ein Prügelsport, sondern eine jahrtausendealte Tradition, in dem es um menschliche Werte, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, Respekt und Fairness geht“, sagt der heutige Vorsitzende Robin Dekker . Die Wahl des Namens fiel auf Satori, ein aus dem Zen-Buddhismus stammender Begriff, der Erleuchtung bedeutet.

Taekwondo: Von 1989 bis heute – Satori Ahlen im Wandel der Zeit

Seit 2015 ist Robin Dekker Vorsitzender von Satori. Foto: Satori Ahlen

Seit 2013 aber wird ausschließlich in der Halle der Sekundarschule trainiert, wo größere und dauerhafte Materialräume zur Verfügung stehen. Allein 36 Quadratmeter Wettkampfmatten sind dort untergebracht. „Wenn ich sehe, was wir heute für Trainingsmöglichkeiten haben, bin ich dafür schon sehr dankbar“, ist Dekker zufrieden mit der Entwicklung.

Neue Angebote sorgen für Zuwachs

Die schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen nieder: Durch neue Angebote wie das Hapkido-Training (seit 2016), Gruppen für Bambinis (drei bis sechs Jahre) und schon etwas ältere Neueinsteiger (Senioren 27+), die an Beweglichkeit und Fitness arbeiten wollen, ist Satori zuletzt deutlich gewachsen und zählt nunmehr rund 180 Mitglieder.

Gerne dürfen es aber noch ein paar mehr werden. Im Jahr seines 35-jährigen Bestehens hat Satori deshalb eine Sonderaktion im Angebot: Wer sich bis zum 30. September anmeldet, spart sich im ersten Quartal die Beiträge und erhält auch den weißen Trainingsanzug kostenfrei dazu. Ansonsten beträgt der Mitgliedsbeitrag monatlich zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder.