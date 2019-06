Drei Ahlenerinnen waren jüngst bei der Pferdeleistungsschau des RV St. Georg Wadersloh mehr als erfolgreich. In der M-Dressur sicherte sich Lynn Christin Szymendera (RFV Ahlen) mit Ruth-Johanna den dritten Platz ( WN 7.00). In der zweiten Abteilung war obendrein Greta-Marie Steiner (RFV Ahlen) mit Balutelli (WN 7.30) ebenfalls auf Bronzekurs.

In der mit zwei Sternen dekorierten M-Dressur durften sich Stephanie Schulze Rieping (RFV Vorhelm-Schäringer Feld) samt Licanto zum über Silber in der ersten Abteilung freuen (WN 6.70). Das galt auch für Greta-Maria Steiner (RFV Ahlen), die in der zweiten Abteilung abermals auf Balutelli (WN 7.20) an vierter Stelle folgte.