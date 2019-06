Alles alt – nur das Bier nicht

Alt, aber oho! Ab 19 Uhr stehen sich heute die Ü50-Kicker von Vorwärts Ahlen und Rot-Weiß Ahlen in alter Frische auf dem Lindensportplatz gegenüber. Vor dem Spiel, bei dem viele in Erinnerungen an die guten alten Zeiten schwelgen werden, sprach unser Redakteur Kristian van Bentem mit dem Teamsprecher der Vorwärts-Altherren, Manfred Bremann (58).

Auch wenn es vielleicht olle Kamellen sind: Seit wann gibt es die Ü50-Mannschaft bei Vorwärts und wie kam es dazu?

Bremann: Ende 2019 ist es 17 Jahre her, dass sich ein paar Ahlener Sportler gefunden haben, um diese Gruppe ins Leben zu rufen, in der jeder im entsprechenden Alter kicken kann – egal, ob er mal im Verein gespielt hat oder nicht. Seither wird im Sommer wie im Winter immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr trainiert – ganz ohne Zwang und natürlich an schließend mit einem Kaltgetränk. Seither habe ich im Laufe der Zeit viele Leute kommen und gehen sehen. Insgesamt sicher eine dreistellige Anzahl. Derzeit sind wir etwa 30 Leute, von denen immer jeweils zehn bis 15 auf dem Platz stehen.

Die Aufnahmebedingung ist also nur, mindestens ein halbes Jahrhundert alt zu sein?

Bremann: (lacht) So eng sehen wir das überhaupt nicht. Wer sich mit 35 schon so alt fühlt wie 50 und Lust auf gemeinsames Kicken und Gesellschaft hat, ist bei uns auch willkommen. Von 30- bis über 70-Jährigen, wie Willi Stienemeier , gab es bei uns schon alles.

Sind Sie selbst so etwas wie der Alterspräsident der Truppe?

Bremann: Na ja, ich bin zumindest der Letzte, der vom ersten Tag an dabei ist. Bis letztes Jahr hat Theo Leifeld alles organisiert. Als er dann aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hat, wurde ich nicht großartig gefragt, ob ich das jetzt übernehmen will . . .

Was waren die sportlichen Höhepunkte in 17 Jahren Ü50, bei denen man sagen konnte: alter Verwalter!?

Bremann: Um ehrlich zu sein – es gab keine. Das Kuriose ist, dass wir nur ganz zu Beginn mal zwei bis drei Freundschaftsspiele pro Jahr gemacht haben. Aber aus dem Alter sind wir raus, das will keiner mehr. Es geht nur noch um den Spaß an der Freud im Training. Seitdem haben wir sonst – bis auf die vergangenen beiden Jahre – immer nur noch das Einlagespiel bei der Sportwoche bestritten. Höhepunkte waren eher immer die jährlichen Radtouren oder die gemeinsame Paddeltour auf der Lippe vor fünf Jahren. Ein Teil der aktuellen Ü50-Truppe von Vorwärts. Foto: Vorwärts Ahlen

Ohne alte Wunden wieder aufreißen zu wollen: Woran in 17 Jahren erinnern Sie sich nur ungern?

Bremann: Ich kann nicht sagen, dass es nicht auch mal ein paar Unstimmigkeiten gab und man sich auch schon mal die Köppe heiß geredet hat. Aber eine wirklich negative Erinnerung habe ich nicht.

Ein altes Sprichwort sagt: Man wird alt wie ’ne Kuh und lernt immer dazu. Was haben Altherren den Fußball-Greenhorns voraus?

Bremann: Mit 50 hat man nicht nur einiges mehr an Lebens-, sondern auch an Fußballerfahrung. Man tritt vielleicht etwas fairer auf und muss niemandem mehr etwas beweisen. Da sagst du dann eher: Weißte was – ich mache nur noch das, was geht. Und man muss auch nicht mehr unbedingt jeden Schritt auf dem Platz gehen, weil man vielleicht besser ahnt, wohin der Ball kommt.

Alter soll ja bekanntlich nicht vor Torheit schützen: Wie zeigt sich das bei Oldie-Kickern?

Bremann: Manche, die gerade erst bei den Senioren aufgehört haben, wollen es anfangs noch nicht so recht wahrhaben, dass es dafür nicht mehr reicht. Wenn die dann bei den Altherren anfangen, kann es schon mal passieren, dass die Pferde mit ihnen durchgehen und sie im Training etwas zu viel Ehrgeiz an den Tag legen. Doch die meisten werden schnell ruhiger. Aber auch dann vergisst man schon mal sein Alter und traut sich hier und da doch noch zu viel zu – mit zuweilen schmerzhaften Folgen. Freitagmorgens tut schon mal alles weh, aber beim nächsten Training am Donnerstag geht es meistens schon wieder irgendwie.

Heute Abend heißt es: Aus alt mach neu, wenn die Vorwärts-Veteranen wie junge Hüpfer über den Platz flitzen werden. Schnüren dann auch einige ehemalige DJKler noch einmal die Schuhe, die sie eigentlich schon endgültig an den Nagel gehängt haben? Ganz nach dem Motto „alte Liebe rostet nicht“.

Bremann: Wahrscheinlich nicht. Die Mannschaft wird sich aus dem aktuellen Kader zusammensetzen. Aber dass die alte Liebe zu Vorwärts nicht rostet, sieht man ja auch daran, dass die meisten schon viele, viele Jahre dabei sind.

Bei den Gästen werden sicher einige altbekannte Gesichter von LR Ahlen und dem TuS Ahlen auf dem Platz stehen, die – zumindest unter den Oldies – noch längst nicht zum alten Eisen gehören. Mit wem ist zu rechnen?

Bremann: Wahrscheinlich mit Christian und Uwe Holtz sowie Heinz Korte. Vielleicht auch Eberhard Fort, Michael Ross und Rüdiger Möllenhecker. Etliche stammen aus der Gruppe, die früher viel mit Helmut Spikker gespielt hat.

Werden die Vorwärtsler den Gegner trotzdem alt aussehen lassen?

Bremann: Wenn ich so an die letzten Duelle denke . . . Da haben wir meistens den Kürzeren gezogen. Da merkt man immer noch den Unterschied zwischen Spielern, von denen die meisten in der Kreisliga zu Hause waren, und denen, die höherklassig gespielt haben. Die ahnen noch mehr als wir, wohin der Ball kommt, sodass wir sicherlich deutlich mehr laufen müssen. Aber egal: Wenn es sportlich bei uns nicht so erfolgreich laufen sollte, konzentrieren wir uns eben auf die dritte Halbzeit. Beim Spaß an der Theke sind wir jedenfalls nicht zu schlagen.

Und was gibt es dort dann? Altbier?

Bremann: (lacht) Wohl eher nicht, wir sind ja nicht in Düsseldorf. Wir halten uns ganz an das, was der Verein zur Verfügung stellt – am liebsten frisches Pils.

Da nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern: Welche Schlagzeile würden Sie schon heute gerne über das Spiel am Abend lesen wollen?

Bremann: 10:10 – alte Recken hatten jede Menge Spaß!