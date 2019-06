In der Leichtathletik sind die Ergebnisse oft unvorhersehbar. Zu groß ist der Einfluss äußerer Bedingungen. Insbesondere, wenn die Athleten auf Normenjagd für Meisterschaften sind, kann es sehr ernüchternd sein, wenn das Wetter die Vorhaben torpediert.

So geschah es auch beim renommierten Borsig-Meeting, das jüngst zum 16. Mal durch den TV Gladbeck ausgetragen wurde. Die Teilnehmer der LG Ahlen hatten dabei besonders mit wechselnden Windverhältnissen zu kämpfen. Umso herausragender, dass am Ende doch noch zwei Normen über 200 Meter heraussprangen.

Strich durch die Rechnung

„Sehr schwierige Windverhältnisse haben den Sprungwettbewerb zum Pokerspiel gemacht. Alle drei Athletinnen von uns hatten damit große Probleme“, kommentierte Trainer Mark Wiese . Dies spiegelte sich deutlich in den Weitsprungergebnissen wider. In der weiblichen Jugend U18 erwischte Lynn Möllers noch den besten Wind und sprang mit 4,89 Metern nahe an die Fünf-Meter-Marke.

Großen Tribut zollen musste dagegen Betty Smit. „In Rheine zuletzt noch fünf Meter gesprungen, hat ihr der Wind diesmal einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauerte Wiese. Auch Marie Averberg blieb mit 4,42 Metern diesmal unter ihren Möglichkeiten.

Pollmeier und Möllers zünden

Das Ass im Ärmel beim Wind-Poker waren letztendlich die 200 Meter. Nach soliden 11,95 Sekunden über 100 Meter stürmte Jannik Pollmeier auf der doppelten Distanz als Zehnter mit 23,87 Sekunden zur NRW-Norm. Für die westfälischen Meisterschaften qualifizierte sich Trainingspartnerin Lynn Möllers in 27,18 Sekunden. Über 100 Meter war sie zuvor 13,08 Sekunden gelaufen. Auch Betty Smit brillierte über 200 Meter mit neuer persönlicher Bestzeit von 28,16 Sekunden.

Eine leichte Verletzung zog sich Marie Averberg zu und konnte den Wettkampf daher nicht beenden. Auf den Start über 100 Meter Hürden musste sie am Ende verzichten. Trotz dieses Wermutstropfens und den durchwachsenen Leistungen im Weitsprung zeigte sich Trainerin Anja Giering sehr zufrieden mit ihren Athleten: „Es war mal wieder klasse mit den Kids. Wir freuen uns sehr für unsere beiden Normerfüller Lynn und Jannik.“