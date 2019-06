Sechs Jahre lang, bis zur U19, trug er in seiner Jugendzeit bereits das RW-Trikot. Danach spielte Eickhoff noch für den SC Preußen Münster , wo er sogar Profiluft in der 3. Liga schnuppern durfte. Für den TuS Haltern absolvierte Eickhoff in der zurückliegenden Saison 22 Pflichtspiele – nahezu immer über die gesamte Spielzeit, wobei ihm drei Tore gelangen. Bennet Eickhoff hat bei RWA einen bis 2020 gültigen Vertrag unterschieben.

Zweikampfstark und schnell

„Bennet ist ohne Frage eine enorme Verstärkung für uns“, meint Christian Britscho . „Er kommt von einem Aufsteiger, wo er regelmäßig gespielt und mit seinen erst 23 Jahren schon ein recht hohes Level erreicht hat. Sein Spiel zeichnet sich neben seiner Zweikampfstärke und Schnelligkeit auch dadurch aus, dass er auf seiner Seite regelmäßig den Weg nach vorne sucht, was unser Spiel in der neuen Saison sicherlich bereichern wird“, so der Coach.

Bis zur U19 spielte Bennet Eickhoff (Mitte, hier im A-Junioren-Westfalenliga-Spiel gegen den 1. FC Gievenbeck im November 2012) bereits für RW Ahlen. Foto: René Penno

Eickhoff freut sich auf Rückkehr

„Wie für viele andere aus dem Team ist es auch für mich eine Rückkehr zu meinem Jugendverein und deshalb schon etwas Besonderes, nun als Spieler der ersten Mannschaft wieder hier zu sein“, betont Bennet Eickhoff. „Ich freue mich auf die neue Saison, auf die Fans und auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit hier an der Werse.“