Leistungen der Extraklasse

„Die Ausrichtung ist eine riesen Ehre für uns“, freute sich der DJK-Vorsitzende Martin Metzner , den Sportehrentag 2019 als eine wichtige Veranstaltung in der Sportwoche des Vereins mitveranstalten zu dürfen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger wiederum bedankte sich im Gegenzug dafür, mit dem Sportehrentag beim Jubilarverein zu Gast sein zu dürfen: „Das Konzept, in die Vereine zu gehen, ist richtig“.

164 erwachsene Sportlerinnen und Sportler wurden in diesem Jahr für ihre Leistungen im Jahr 2018 geehrt. „Sie haben den Namen der Stadt Ahlen regional und überregional bekannt gemacht“, dankte der Bürgermeister den Sportlern. Im Jahr 2018 gab es in Ahlen 10146 Vereinssportler, davon waren 5962 Erwachsene. Die Zahl der Vereinssportler ist in diesem Jahr um weitere 111 auf 10 257 gestiegen, bei den Erwachsenen um 37 auf 5999. „Einer fehlt noch bis 6000“, hofft Dr. Alexander Berger, dass diese Marke auch noch gerissen wird. Der Stadtsportverbandsvorsitzende Martin Hummels ließ sich zunächst aus berufsbedingten Gründen entschuldigen, schaffte es dann aber doch noch, zum Schluss der Veranstaltung teilzunehmen.

Den Präsentationsteil der Sportlerehrung, die bei hochsommerlichem Wetter in einem Festzelt auf dem Lindensportplatz stattfand, gestalteten zwei Abteilungen der DJK Vorwärts Ahlen. Die Kampfkünstler „Magic Dragon“ hatten sich mit ihrem Programm „The Spirit of martial Art“ intensiv auf ihre Darbietung vorbereitet, für einige Jugendliche war es der erste öffentliche Auftritt. Angeführt wurden sie vom Vizeweltmeister 2018 in Freestyle Hand und Freestyle Waffen, Mario Worzfeld. Dieser wurde später genauso geehrt wie das Team, das ebenfalls Vizeweltmeister 2018 im Freestyle wurde.

DJK Vorwärts Ahlen, Kampfkunst: Mario Worzfeld wurde Vizeweltmeister 2018 in Freestyle Hand und Freestyle Waffen.

Atemberaubende Übungen zeigte auch das Cheerleading-Team „Royal Diamonts“, dass für seinen dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft geehrt wurde. Die Cheerleader werden im kommenden Jahr vom 30. April bis zum 2. Mai an den Weltmeisterschaften in Orlando in den USA teilnehmen.

Aus den Reihen der Schwimmer der Ahlener SG kamen weitere hervorragende Leistungen. So wurde Markus Hallermann unter anderem Sieger bei den Masters der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2018 des Deutschen Behindertensportverbandes. Alina Mühlenjost gewann gleich drei Wettbewerbe bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften des Deutschen Behindertensportverbandes. Den dritten Platz bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters belegte die Frauenstaffel mit Anna Fiehe, Alina Mühlenjost, Jana Nicolai und Larissa Ruch.

Im Teakwondo wurde Marc Lenkewitz von Satori Ahlen gleich zweimal Deutscher Meister. BSK-Boxerin Lucia Langer erreichte den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2018 in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm.