Ahlener SG startet in der Nord-West-Staffel

Ahlen -

Am vergangenen Wochenende hat die Spielkommission der Dritten Handball-Liga die Staffeleinteilung für die kommende Saison final beschlossen. Die heimische Ahlener SG tritt dabei in der umbenannten Staffel Nord-West an – und trifft auf etliche alte Bekannte.