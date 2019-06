Ahlen -

Am 2. Juli (Dienstag) erwartet RW Ahlens Cheftrainer Christian Britscho sein Oberliga-Team um 18.30 Uhr auf dem Trainingsplatz am Wersestadion, um das erste Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison zu absolvieren. Bis zum Ligastart am 11. August sind zudem wieder einige Vorbereitungsspiele geplant.