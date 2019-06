Die Elite Cheerleading Championships sind Europas größter Cheerleading Event. Rund 5000 Athleten aus ganz Europa kamen dazu in den Movie Park Germany .

Neben den „Royal Diamonds“ nahmen auch die beiden Ahlener Teams „Lady Diamonds“ und „Shining Diamonds“ teil. Alle hatten für das Event hart trainiert – und das zahlte sich aus. Denn neben dem Sieg der Royal Diamonds gab es für die anderen Teams einen dritten und einen 19. Platz. „Wir sind unfassbar stolz auf all unsere Teams. Alle haben einen unglaublichen Job gemacht“, freute sich Abteilungsleiterin Petra Ellefred .

Foto: Vorwärts Ahlen

Für die „Royal Diamonds“ hab es nicht nur einen besonderen Applaus, sondern auch das Ticket für die Teilnahme an „The Summit“‘ in Orlando im kommenden Jahr. „Das ist der Traum aller Cheerleader“, strahlte Petra Ellefred. Eine Hürde ist allerdings noch zu überwinden. „Dieser Preis beinhaltet leider nicht den Flug nach Orlando. Deshalb brauchen wir nun ganz dringend Sponsoren“, sucht die Abteilungsleiterin nach Unterstützern.

Foto: Vorwärts Ahlen

Wer dabei sein will, hat noch die Chance. Die Cheerleader von Vorwärts Ahlen suchen weiterhin neue Aktive in jeder Altersklasse. Hineinschnuppern kann man beim sogenannten Try Out. Oder man schreibt per E-Mail an: ‪diamondselite@vorwaertsahlen.de.