Denn nach erfolgreich durchlaufener Relegationsrunde gegen die Konkurrenten TTC Bergkamen-Rünthe V (8:2) und Ahlener SG 2 (5:5) qualifizierte sich Anfang Mai auch die dritte Garde für höhere Aufgaben und tritt nach der jüngst auf dem Kreistag verkündeten Festlegung der Staffeln für die kommende Spielzeit in einer der drei jeweils zehn Mannschaften umfassenden 2. Kreisklasse an. Erstmals seit der Saison 1999/2000 wieder aufgeboten, war das Team in seiner Debüt-Saison gleich Meisterschaftsdritter geworden. Der Tripel-Aufstieg der Eintracht ist damit perfekt.