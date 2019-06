Nachfolgend die Sieger und Platzierten in den einzelnen Klassen im Überblick.

Brutto: 1. Paula Schomaker und Andreas Schomaker

Netto-Klasse A: 1. Thorsten Schölermann und Willi Lange, 2. Michaela Paus und Bertram von Pich-Lipinski, 3. Julius und Christoph Maaßen

Netto-Klasse B: Bernhard Empting und Jürgen Franzke, 2. Jürgen Vehling und Wieland Wegge, 3. Bernadette und Carsten Wetekam

Sonderpreise – Longest Drive Damen: Silke Fischer; Longest Drive Herren: Dr. Christopher Theo Riemer; Nearest to the Pin Damen: Theresa Potthoff; Nearest to the Pin Herren: William Demke.

Auch in diesem Jahr spendete Turniersponsor Hauschild Engineering zusätzlich für den guten Zweck, diesmal darf sich die Grundschule im Hamm-Heesen über eine Spende von 2000 Euro freuen.