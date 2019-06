Wenn sie angereist sind, dann gab es im Normalfall ordentlich was zu bestaunen – zumindest was Treffer angeht. Denn die A-Liga-Fußballer von Westfalia Vorhelm konnten in der abgelaufenen Spielzeit vor allem eines: Tore schießen. Die Torfabrik aus dem Wibbeltdorf netzte im Schnitt öfter als drei Mal pro Partie ein. Begegnungen wie das 0:0-Unentschieden gegen den TuS Wadersloh im Oktober 2018 waren da schon eine Seltenheit. Am Ende bescherte die gute Offensive der Elf von Trainer Oliver Glöden 54 Zähler und damit wie schon in der Vorsaison den vierten Platz.

Doch wirklich zufrieden ist der Übungsleiter damit nicht. „Für mich war die Spielzeit durchwachsen. Ich habe mehr erwartet“, offenbart der Ex-Profi. „Es ist richtig bitter, dass wir so viele Punkte verschenkt haben – gerade gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel“, schiebt er die Erklärung gleich hinterher. Nach dem starken Saisonendspurt – die Vorhelmer holten fünf Siege aus den letzten fünf Partien – sei wenigstens noch eine „respektable“ Platzierung herausgekommen. Zuvor fanden sich die Kicker aus dem Wibbeltdorf lange im Niemandsland des Klassements wieder, dümpelten teilweise auf dem achten Platz herum. Auf eventuelle Ausreden, dass es des Öfteren personell mal schwierig war, möchte sich Glöden nicht stützen. „Klar, die personelle Situation hat eine große Rolle gespielt, aber man hat in den letzten Spielen gesehen, dass wir auch mit nur zwölf Spielern an einem Spieltag – darunter waren sogar einige angeschlagen – die Punkte holen können“, meint er. Problematisch sei da eher gewesen, dass seine Truppe erst nach einem Rückstand so richtig munter geworden sei.

Positiv bewertet Glöden die Treffsicherheit seines Teams mit 99 Toren. Damit stellten die Vorhelmer hinter Liesborn (104 Tore) den zweitbesten Angriff der Liga. Was dem Übungsleiter dagegen gar nicht schmeckt: Die 68 kassierten Treffer. „Was wir da hinten reinbekommen haben, war gar nicht wünschenswert“, bemerkt er. Gleichzeitig macht der Trainer mit einem süffisanten Lachen darauf aufmerksam, dass Enniger als Tabellen-13. sieben Gegentore weniger eingeschenkt bekommen hat als die viertplatzierten Wibbeltdörfler, die das zweitbeste Auswärtsteam der Liga waren (30 Punkte).

Glöden selbst zieht es in der kommenden Saison zum Ligakonkurrenten Vorwärts Ahlen. „Es war eine schöne Zeit in Vorhelm, und es hat Spaß gemacht, hier als Trainer zu arbeiten. Ich wusste vorher, worauf ich mich einlasse“, erklärt der ehemalige Profi. Momentan ist der Übungsleiter allerdings froh, dass der Ball ruht. Schon bald wird bei ihm aber sicherlich die Vorfreude auf die neue Spielzeit überwiegen.

Der Nachfolger von Oliver Glöden bei Westfalia Vorhelm ist – wie berichtet – ein alter Bekannter. Schließlich kehrt Dennis Averhage nach zwei Jahren beim SC Hoetmar zu seinem Heimatverein zurück.