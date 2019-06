Jüngst hat die Spielkommission der 3. Liga die Staffeleinteilung final beschlossen. Die Ahlener SG tritt dabei in der umbenannten Staffel Nord-West an. Und bereits am kommenden Montag, 24. Juni, endet für die Mannschaft von Sascha Bertow die Sommerpause. Der Trainer trommelt seine Jungs ab 18.15 Uhr an der Friedrich-Ebert-Halle zum Trainingsauftakt zusammen.

In der Vorbereitung warten dann erneut ein Teambuilding-Wochenende in Winterberg sowie Testspiele gegen den TV Emsdetten, SF Loxten, den HC TuRa Bergkamen und die Red Boys Differdange aus Luxemburg, wo die ASG einmal mehr ein Trainingslager absolviert. Auch die künftigen Gegner der Bertow-Sieben stehen fest: Die sind die SG Menden Sauerland Wölfe, VfL Gummersbach 2, TuS Volmetal, Longericher SC Köln, Leichlinger TV, Team Handball Lippe 2, GWD Minden 2, HSG Bergische Panther, SGSH Dragons, TuS Spenge, HSG Neuss/Düsseldorf, Wilhelmshavener HV, VfL Eintracht Hagen, OHV Aurich und LIT Tribe Germania. Die Saison 2019/20 beginnt am 24./25. August mit einem Auswärtsspiel im ostfriesischen Aurich. Saisonende ist dann am 25. April 2020 mit einem Heimspiel gegen den Leichlinger TV. Die genauen Termine der einzelnen Spieltage werden nun in den kommenden Wochen abgestimmt.