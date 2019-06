Den holte sich letztlich Leifeld Metal Spinning (3:2 n. E. im Halbfinale gegen Heitkamm) durch einen 2:1-Finalsieg gegen Schweiß- und Fördertechnik SF (4:2 im Halbfinale gegen Industrieservice Heitkötter). Platz drei sicherte sich Heitkötter (6:5 n. E.). „Schade, dass das Gewitter leider zur Unzeit kam und zur dritten Halbzeit an der Theke nicht mehr viele geblieben sind“, meinte der DJK-Vorsitzende Martin Metzner, der ansonsten aber hochzufrieden war mit dem Verlauf der Sportwoche. „Der Verein hat sich wieder einmal von seinen vielen besten Seiten gezeigt“, sagte er.

DJK Vorwärts Ahlen: Abschluss der Sportwoche 1/15 Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

DJK Vorwärts Ahlen: Abschluss der Sportwoche Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Foto: Jörg Toppmöller

Das galt auch für die Turniere am Donnerstag. Insgesamt 18 Mannschaften nahmen an der Konkurrenz der Hobby-Teams teil. Das beste von ihnen war am Ende die Physiopraxis Kurt, die im Endspiel Rasenballsport Ahlen mit 3:1 besiegte. Im Spiel um Platz drei triumphierten die Technikaner (0:2 im Halbfinale gegen Kurt) gegen Lokomotive Lattendicht (1:2 im Halbfinale gegen Rasenballsport).

Zuvor hatten bereits die E2-Junioren ihren Turniersieger in einer Fünfergruppe im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelt. Der hieß am Ende SuS Ennigerloh vor dem BSV Heeren. RW Ahlen wurde Vierter, Vorwärts Ahlen Fünfter.