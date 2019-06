Jonas Barwinski treibt es auf die Spitze

Jonas Barwinski ist jemand, der nicht so schnell aus der Puste gerät. Sehnig und durchtrainiert schlägt der 21-Jährige selbst im Training ohne größere Mühen ein Tempo an, das andere nicht mal im Rennen erreichen. Es gehört also einiges dazu, den Triathleten des ASC Ahlen an die Belastungsgrenze zu bringen. Der Zugspitz-Ultratrail hat dies nun geschafft.

38,7 Kilometer-Strewcke mit 2005 Höhenmetern

Gemeinsam mit seinen Kollegen Dennis Götze, Jens Brodka , Martin Franzke, Patrick Wiesner und Christoph Gerigk vom Team 2 Run Beckum startete der Ahlener jüngst beim größten und einem der anspruchsvollsten Trailrun-Events Deutschlands. Barwinski wagte sich an die 38,7 Kilometer lange „Basetrail-XL“-Distanz, die 2005 Höhenmeter bereithielt. „Da läufst du fast dauerhaft im roten Bereich. Dieses Event ist nicht vergleichbar mit normalen Läufen, an denen ich sonst teilnehme. Du musst dir deine Kraft viel besser einteilen“, berichtete Barwinski. Nicht nur die Höhenmeter, auch das Profil und der Streckenverlauf als solcher brachten ihn ans Limit.

„ Ich habe noch nie innerhalb so kurzer Zeit eine so große Vielfalt der Natur gesehen. Das war wirklich eine atemberaubende Kulisse. Ich habe noch nie innerhalb so kurzer Zeit eine so große Vielfalt der Natur gesehen. Das war wirklich eine atemberaubende Kulisse. “ Jonas Barwinski

Ferchensee, Elmauer Alm, Wamberger Rücken, Partnachalm – „die Landschaft war spitzenmäßig. Ich habe noch nie innerhalb so kurzer Zeit eine so große Vielfalt der Natur gesehen. Das war wirklich eine atemberaubende Kulisse“, gestand Barwinski. Die aber hatte ihren Preis. Im Tal herrschten bereits 30 Grad Celsius. „Auf den langen Steigungen habe ich extrem geschwitzt“. Jeder der vier Verpflegungsstände unterwegs war dementsprechend willkommen, aber auch ein Muss. „Wenn du dich da nicht ausreichend versorgst, hast du keine Chance.“ Mit Cola und Wassermelone gestärkt, ging es zur nächsten Etappe. „Es geht darum, die Strecke und die Zeit zwischen den Verpflegungspunkten zu überbrücken. Für den Kopf ist es unglaublich schwierig, weil du nie weißt, wann die nächste Kuppe kommt, und du die Strecke selten vollständig überblicken kannst.“ Zur mentalen Belastung gesellte sich die körperliche.

In Begleitung von Laura Dahlmeier

Der Untergrund permanent uneben, viel Geröll, was das Laufen zusätzlich erschwerte. Viel hoch, viel runter. „Als Gruppe waren wir vorab ein paar Mal im Sauerland, um zu trainieren. Die Grundlagenausdauer hatten wir alle. Trotzdem war das eine übelste Herausforderung. Wir haben gelitten“, sagt Barwinski. Durch das Bergablaufen brannte seine vordere Oberschenkelmuskulatur. Sei’s drum, da musste er jetzt durch. Immerhin hatte er eine charmante Begleitung. „Bis Kilometer 21 bin ich zusammen mit Laura Dahlmeier gelaufen, danach ist sie dann weggezogen. Sie ist am Berg unwahrscheinlich stark“, imponierte Barwinski das Tempo der Biathlon-Weltmeisterin.

„ Es war zwar vom Kopf her manchmal schwierig, aber dann denkst du dir: Es lohnt sich nicht, jetzt aufzugeben, weil das Ziel irgendwann kommt. Es war zwar vom Kopf her manchmal schwierig, aber dann denkst du dir: Es lohnt sich nicht, jetzt aufzugeben, weil das Ziel irgendwann kommt. “ Jonas Barwinski

Er selbst hatte Probleme damit, die gewohnte Geschwindigkeit auch nur annähernd zu erreichen. „Du kannst nicht wie bei einem Straßenlauf auf ein Tempo achten, die Berge machen das kaputt. Du musst zusehen, dass du einen Rhythmus findest.“ Irgendwann war das Teilnehmerfeld entzerrt. „Es gab zwangsläufig Abschnitte, in denen du allein warst. Jeder ist Einzelkämpfer. Da bist du dann sehr lange einzig und allein mit dir selbst beschäftigt“, so Barwinski. Zweifel daran, zu finishen, hatte er nie. „Es war zwar vom Kopf her manchmal schwierig, aber dann denkst du dir: Es lohnt sich nicht, jetzt aufzugeben, weil das Ziel irgendwann kommt.“

Jonas Barwinski beim Zugspitz-Ultratrail 1/32 Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Foto: Jonas Barwinski

Dennoch war der Trail zermürbend. „Lässt die Konzentration nach, legt man sich schnell auf den Bart.“ Vor dem Zugspitzmassiv warteten dann als krasser Gegensatz zu den hohen Temperaturen im Tal Schneefelder, die die Athleten queren mussten. „Für Flachland-Tiroler wie uns ist das eine ganz andere Welt“, sagt Barwinski. Als der Gipfel nach dem Aufstieg zur Talstation der Längenfelderbahn samt der berüchtigten Schleife über den Osterfelderkopf geschafft war, gingt es auf die letzte Etappe – steil bergab ins Ziel nach Grainau. Wieder brannten die Oberschenkel. Wieder galt es, sie zu ignorieren. Als die Ziellinie nach 4:44:57 Stunden endlich überschritten war, musste sich Jonas Barwinski erst einmal an einem Gitter abstützen, verschnaufen.

„ Das war das heftigste Sporterlebnis, das ich bisher hatte. Dagegen ist der Hermannslauf Pipifax. Das war das heftigste Sporterlebnis, das ich bisher hatte. Dagegen ist der Hermannslauf Pipifax. “ Jonas Barwinski

„Das war das heftigste Sporterlebnis, das ich bisher hatte. Dagegen ist der Hermannslauf Pipifax“, sagte Barwinski. Danach fühlte er sich wie berauscht. Für all die Entbehrung und Schinderei bedankte sich der Körper nun mit einem gewaltigen Schwall Endorphinen. „Man ist danach regelrecht high. Ich bin megastolz, es geschafft zu haben. Das hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht.“

Platz 25 bei den Männern

Seine Zielzeit bedeutete Rang 25 bei den Männern. Diese Platzierung wiederum sorgte für eine doppelte Belohnung. Denn Jonas Barwinski hatte im Vorfeld mit seinem Mitstreiter Jens Brodka gewettet, dass er unter die ersten 30 kommen würde. Brodka hielt dagegen – und muss nun einen gemeinsamen Grillabend spendieren. Ein geeigneter Termin ist noch nicht gefunden. Es gibt also noch Herausforderungen, die Barwinski noch nicht gemeistert hat. Ein beruhigender Gedanke.