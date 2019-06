Jonah Bredt kommt der Heimat wieder ein Stück näher. Ahlens vermutlich begabtester Basketballer wechselt zur neuen Saison zu den TuS 59 Hamm Stars. Bislang war der 22-Jährige mit einer Doppellizenz ausgestattet und stand beim 1. Regionalligisten SV Haspe 70 sowie Phoenix Hagen in der 2. Bundesliga Pro A unter Vertrag.

Hamms Coach Ivan Rosic freut sich über die Verstärkung. „Es waren nicht wenige Vereine an Jonah dran. Die Verpflichtung macht mich stolz und zeigt, dass die Hamm Stars sich immer weiter etablieren. Wir bekommen mit Jonah einen jungen, hungrigen Spieler, der bereits mehrfach bewiesen hat, dass er in höheren Ligen spielen kann. Bei uns kann er sich in einem professionellen Umfeld weiterentwickeln. Zudem ist Jonah ein Local Player, der auch wirklich aus unserer Region kommt. Er besitzt einen hohen Basketball-IQ und ist ein Teamplayer. Mit seiner Verpflichtung setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserem Projekt, den Basketball mit talentierten jungen Spielern aus der Region in Hamm weiter nach vorne zu bringen“, wird Rosic auf der Facebookseite des Vereins zitiert. Zuvor spielte Bredt bereits für die Iserlohn Kangaroos (Pro B), EN Baskets Schwelm (Pro B) sowie das NBBL-Team von Phoenix Hagen.