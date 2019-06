Mit dabei waren die Neuen im Team: Nele Sahm aus der Zweiten und Jessica Range aus Heessen, die sich mit Anna Borgerding künftig um die Position im Kasten streiten dürfen, sowie Julia Keitemeier und Jana Mächling (beide Zweite). Letztere sollen die verwaiste Position am Kreis ausfüllen. Bis dahin ist es aber noch hin.

Zum Auftakt gab es eine fünf Kilometer lange Joggingrunde durchs Dorf, anschließend Kräftigungsübungen und noch ein Spiel gegen die zweite Mannschaft. „Anschließend waren alle gut platt bei den Temperaturen. In der Halle ist es unerträglich heiß“, so Coach Sebastian Kastner . Das eigentlich für Mittwoch angesetzte Training hat er deshalb abgesetzt. Stattdessen sollen seine Spielerinnen irgendwann in dieser Woche in Heimarbeit weitere acht Kilometer laufen.