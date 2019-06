Charlotte Hallermann , Alina Mühlenjost und Markus Hallermann von der Ahlener SG sprangen in der Startklasse AB insgesamt 25 Mal an vier Tagen ins Becken. Insgesamt waren 521 Aktive aus über 40 Nationen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark mit von der Partie.

Die aus Hamm stammende Alina Mühlenjost schaffte es bei ihren zehn Einzelstarts gleich drei Mal ins Finale. Für Charlotte und Markus Hallermann waren es die ersten Internationalen Deutschen Meisterschaften . Die Ergebnisse können sich dennoch sehen lassen: Charlotte wurde zwei Mal Vizemeisterin und landete fünf Mal auf dem dritten Platz. Markus darf sich drei Mal Deutscher Meister und zwei Mal Vizemeister nennen und erreichte zwei Mal den dritten Platz. Alina erschwamm sich drei Mal den Meistertitel und durfte drei Mal Silber mit nach Hause nehmen.

Die besten Ergebnisse:

Alina Mühlenjost (Jg. 98): 1. Platz über 200 Meter F in 2:24,02 Minuten, 50 Meter B in 36,83 Sekunden, 50 S in 33,06; Charlotte Hallermann (Jg. 2006): 2. Platz über 100 S in 1:42,86, 400 F in 6:01,01; Markus Hallermann (Jg. 1969): 1. Platz über 50 R in 37,79, 200 L in 2:53,18, 50 S in 00:33,69.