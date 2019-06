Ihr ganzes Leistungsvermögen haben 22 Schwimmer der Ahlener SG kürzlich bei den OWL- Meisterschaften in Herford auf der 50-Meter-Bahn unter Beweis gestellt.

21 Vereine aus Ostwestfalen und dem Lipperland inklusive der Vereine aus Warendorf, Beckum, Oelde, Sendenhorst und Ahlen schwammen in den unterschiedlichen Lagen und Streckenlängen um den Meistertitel. Für die ASG standen nach 61 Starts immerhin 23 neue persönliche Bestleistungen, eine neue Saisonbestzeit von Sina Nicolai (Jg. 2002) über 400m Freistil in 05:25,05 Minuten und ein neuer Vereinsrekord von Alina Mühlenjost (Jg. 1998) über 200m Brust in 03:04,20 auf der Habenseite.

Außerdem stellt sie nun auch drei OWL Meister: Hannah Brinkmann (Jg. 2000) über 100m Brust in 01:28,66 und Maximilian Hallermann (Jg. 2002) über 200m Brust in 02:51,68 und über 200m Schmetterling in 02:43,27.

Weitere neun zweite Plätze sowie fünf dritte Plätze rundeten das Gesamtergebnis ab. Erwähnenswert ist der zweite Platz von Tristan Mathis (Jg. 2005) über 100m Brust in der Topzeit von 01:22,31 ebenso wie die Platzierungen von Malte Wulf (Jg. 2008), der bei seiner ersten Teilnahme an einer OWL-Meisterschaft jeweils den dritten Platz über 200m Freistil in 02:55,70 und 200m Rücken in 03:31,67 belegte. In der Jahrgangswertung belegte die Ahlener SG dann abschließend den zehnten Platz und befand sich damit im Mittelfeld der teilnehmenden 21 Vereine. Luft nach oben ist also noch vorhanden.