Hier läuft nicht nur der Schweiß: 10. Ahlener Hospizlauf am Samstag

Zu behaupten, die Organisation des Hospizlaufs liege bei ihm in guten Händen, ist keine allzu gewagte Prognose. Roland Fröhlich war selbst jahrelang ein begeisterter Läufer, absolvierte Marathons unter anderem in Helsinki, Toronto und Tromsø. „Wenn man selbst Läufer ist, bleibt so was eben an einem hängen.“ Er sagt das keinesfalls mit Verdruss, er kümmert sich gerne darum. Denn es verbindet zwei Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen – den Sport und die Hospizbewegung.

Für die ist er ehrenamtlich im Kreis Warendorf tätig. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Leuten zeigen, dass das Hospiz auch ein Platz zum Leben ist“, unterstreicht Fröhlich. Die zehnte Auflage des Ahlener Hospizlaufs, der alle zwei Jahre stattfindet, soll daher am Samstag ab 11 Uhr nicht nur eine Leichtathletik-Veranstaltung, sondern ein Sommerfest für die ganze Familie werden. Letztmals fand der Lauf im September 2017 statt.

Hohe Temperaturen vorhergesagt

Das Wetter, so viel kann man sagen, wird mitspielen. 33 Grad Celsius sind vorhergesagt. Das mit dem Sommer ist also schon mal gegeben. Für ein Fest müssen die Teilnehmer sorgen. Die Voraussetzungen dafür stimmen: Die Organisatoren der Hospizbewegung und der LG Ahlen werfen den Grill an. Von 11 bis 18 Uhr spielt die Ahlener Band „The roots“ zudem Livemusik.

Ein an einem Kran aufgehängter Fallschirm soll den Zuschauern Schattenplätze bieten. Foto: Peter Schniederjürgen

Im Mittelpunkt aber steht das sportliche Geschehen. Um 12 Uhr startet der Kinder- und Jugendlauf (Jahrgänge 2004 und jünger) über einen Kilometer. Um 12.30 Uhr folgen der Volkslauf und Walking über fünf Kilometer. Dem schließt sich um 13.30 Uhr der erstmals angebotene Staffellauf über dreimal 2,5 Kilometer an. „Die Resonanz darauf ist bisher nicht so groß“, bedauert Roland Fröhlich. Zumal die Zahl der Voranmeldungen mit knapp 200 Teilnehmern ansonsten erstaunlich hoch ist.

Verpflegungspunkt im Nonnengarten

Fröhlich setzt darauf, dass die Teilnehmerzahlen genauso klettern wie das Quecksilber im Thermometer. Ein paar Grad weniger als die prognostizierten 33 dürften es trotzdem gerne sein. „Aber so gut ist unser Draht zu Petrus dann auch wieder nicht“, bekennt Fröhlich. Hohe Temperaturen dürfte es beim abschließenden Volkslauf über zehn Kilometer um 15 Uhr allemal geben. Darum wird auch im Nonnengarten eine Verpflegungsstelle eingerichtet, an der sich die Athleten mit Wasser erfrischen können, ehe es für sie auf die zweite Runde geht.

Anders als sonst üblich führt die Strecke diesmal nicht durch die Langst. Da der Eichenprozessionsspinner auch dort vorhanden ist, wollen die Organisatoren kein unnötiges Risiko eingehen. So geht die Strecke nun um die Langst herum bis zum Wendepunkt an der Dorffelder Straße. Bis zu 80 ehrenamtliche Helfer sind insgesamt im Einsatz.

Lieber etwas Dampf rausnehmen

Im Nonnengarten, dem Start- und Zielbereich, wird ein großer Fallschirm, der an einem Autokran angebracht ist, Läufern und Zuschauern Schatten spenden. Auf der Strecke selbst sind die Athleten teilweise der prallen Sonne ausgesetzt. „Denen, die regelmäßig laufen, wird das nicht so viel ausmachen. Aber bei allen anderen kann ich nur appellieren, im Zweifel etwas Dampf rauszunehmen“, sagt Fröhlich.

Drei Wünsche habe er für den Hospizlauf. „Dass wir 400 Teilnehmer erreichen, dass alle gesund bleiben und dass wir alle zusammen Spaß haben“, zählt Fröhlich auf.

Bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start können sich Interessierte ohne zusätzliche Gebühr nachmelden. Kinder und Jugendliche zahlen drei, Erwachsene und Staffellauf-Teilnehmer sieben Euro. Alle Einnahmen kommen zu 100 Prozent der Hospizbewegung zugute. Weitere Infos hier: http://www.lgahlen.de/hospizlauf/