Trotz anderer Offerten aus der Regional- und Oberliga hat sich Adrian Cieslak für Rot-Weiß Ahlen entschieden. Der gebürtige Pole hat sich somit für die Mannschaft von Trainer Christian Britscho entschieden, der darüber mehr als glücklich ist: „Adrian war in den letzten Jahren immer Stammspieler und ein absoluter Leistungsträger. Er wird für uns ein immens wertvoller Stabilisator der Defensive, der viel Ruhe in seinem Spiel ausstrahlt. Wir versprechen uns wirklich viel von ihm.“

Der 27-Jährige wechselte 2015 zu Westfalia Rhynern, nachdem er zuvor in seiner Heimat beim Drittligisten Calisia Kalisz spielte. Seither bestritt er mehr als 100 Pflichtspiele für Rhynern, in denen ihm neun Tore gelangen. In der abgelaufenen Saison standen in der Oberliga Westfalen nur vier Innenverteidiger mehr Minuten auf dem Platz als Adrian Cieslak, der sich ganz bewusst für Ahlen entschied hat.

„Als ich vor vier Jahren nach Deutschland kam, war ich kurze Zeit später als Zuschauer im Wersestadion. Es war eine meiner ersten Fußballerfahrungen in Deutschland und damals dachte ich nur, dass es toll sein muss, regelmäßig in diesem Stadion zu spielen. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, nach Ahlen zu kommen und ich kann es kaum abwarten, bis die Saison los geht. Ich möchte alles für den Verein geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen können.“