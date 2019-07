„Er ist ein erfahrener, alter Hase“, sagt Hunkemöller über den Ex-Profi, der mit 39 Jahren noch gar nicht so alt ist. Erfahren aber stimmt schon. Szymanski coachte bekanntlich seit 2010 die Reserve der Ahlener SG – mit der Krönung des Aufstiegs in die Verbandsliga vor rund einem Jahr. Daneben war er lange auch Co der Ersten in der 3. Liga.

Mit Abstiegskampf kennt sich „Schimmi“ nun auch aus. In der Verbandsliga bekam die ASG in dieser Saison sechs Punkte abgezogen und rettete sich am Ende dennoch in der Relegation, wenngleich der Gegner dort nicht antrat.

Das mit dem Überlebenskampf kommt den Sendenhorstern jedenfalls bekannt vor: Mit Frank Stob-Schlögl an der Seitenlinie begannen sie die Saison. Doch sportlich war mächtig Sand im Getriebe. Nadine Gionkar übernahm im März im tiefsten Abstiegssumpf – und zog das Team auf Platz elf gerade noch so heraus.

Mit überwiegend jungen Spielern soll Thorsten Szymanski nun für eine ruhigere Saison sorgen. Am 18. Juli beginnt diese Mission mit dem Trainingsauftakt.