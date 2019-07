Spring- und Dressursport vom Feinsten verspricht nicht nur ein namhaftes Teilnehmerfeld, sondern auch eine ausgewogene Mischung an Prüfungen für Einsteiger und Fortgeschrittene – vom Nachwuchs bis zur Riege der Profis, die bei den M-Springen am Sonntagnachmittag den Parcours angeht. Neu ist der Dressurwettbewerb der Klasse E für Ü 35-Jährige, der ein Angebot für Wiedereinsteiger sein soll. Ein Highlight werden am Sonntagnachmittag die Küren der E-Dressur und der L-Dressur sein. Die Reiterinnen und Reiter, die sich dafür am Samstag qualifiziert haben, reiten abwechselnd eine E-Kür und eine L-Kür.

Teamwettbewerb Pferd und Hund

In Vorhelm besonders beliebt ist der Teamwettbewerb Pferd und Hund, der am Sonntag, um 15.15 Uhr stattfindet. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt – am Grill, am Kuchenstand mit Selbstgebackenem und beim Eisverkäufer. Am Samstagabend findet zudem das beliebte Flunkyballturnier statt. Anmeldungen sind hier noch möglich unter j.hennenberg@freenet.de.