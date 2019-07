Denn die Leistungen in der Ruhr-Lippe-Liga waren zuvor hervorragend gewesen. Die Damen von der Langst hatten auswärts beim VfT Schwarz-Weiß Marl (6:3) und beim THC im VfL Bochum (8:1) sowie zu Hause gegen den Skiclub Werl (5:4) und die TSG Beckum (6:3) gewonnen. Am fünften Spieltag war mit dem Gewinn der Partie beim TC BW Rhynern (6:3) bereits die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gesichert, sodass der souveräme 8:1-Erfolg gegen die Recklinghäuser TG nur noch ein Schaulaufen war.

Bei Temperaturen über 30 Grad quälten sich die Damen dann im Saisonfinale gegen den TC Bommern. Der hatte ebenso dominant die eigenen Gruppenspiele gemeistert. Die Ahlener gerieten nach den Einzeln trotz der Siege von Birgit Degener (an Position eins) und Ina Jankhöfer (Position drei) in einen 2:4-Rückstand. Deshalb hätten sie nun alle drei Doppel gewinnen müssen. Das gelang nicht ganz: Jankhöfer/Everkamp und West/Schürmann glichen zwar zum 4:4 aus. Degener/Knoth zogen jedoch mit 6:7 und 5:7 ganz knapp den Kürzeren.

Nun wird der Wiederaufstieg in der nächsten Saison angepeilt.