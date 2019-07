Das Ergebnis passt. Was die Rot-Weißen dafür leisten mussten, passt. Und wie sie sich in ihrem ersten Testspiel insgesamt präsentierten, passt auch. Mit einem 2:1-Sieg beim Landesligisten VfL Senden sind die Oberliga-Fußballer aus Ahlen in den Testspielreigen gestartet. Coach Christian Britscho freute es: „Das war schon ganz zufriedenstellend“, sagte er gut gelaunt.

Nach zuvor gerade mal drei Trainingseinheiten zusammen und mit einer zur Hälfte neu formierten Mannschaft war dem Ahlener Trainer in dieser Phase der Vorbereitung das „Ergebnis nicht ganz so wichtig“, wie er gestand. Dass es am Ende nach frühem Rückstand doch noch ein knapper Sieg wurde, schadete seiner Stimmung aber natürlich nicht.

VfL Senden nutzt gleich die erste Chance

Bereits nach 14 Minuten waren die Gastgeber nach einem mehr oder weniger ungestörten Solo von Dennis Bäumer in Führung gegangen. Luca Veronelli hatte später per Kopf noch die Möglichkeit, sogar auf 2:0 zu erhöhen. Das aber hätte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz nun wirklich nicht widergespiegelt. Denn wenngleich Britscho zufrieden feststellte, dass die Sendener RWA „gut gefordert“ hatten. Besser waren sie nicht.

Schmidt und Budak drehen die Partie

Noch vor der Pause glich Pascal Schmidt (39.) nach Flanke von links durch Mike Pihl zum 1:1 aus. In der 62. Minute servierte dann Lukas Berger seinem Teamkameraden Ismail Budak den Ball auf den Kopf und Budak traf zum 2:1 für die Gäste. Dabei blieb es auch, weil entweder der Pfosten im Weg stand oder aber das Ahlener Finetuning noch nicht ganz stimmte.

Britscho fand trotzdem schon mehr Positives als Negatives: „Unser Aufbau nach Abstoß war in Ordnung. Unser Spiel gegen den Ball war in Ordnung. Und richtig gut war unsere Kommunikation auf dem Platz sowie die Bereitschaft, füreinander zu laufen.“ Auch die Fitness stimmte. Ihre Hausaufgaben hatten die Ahlener also gemacht. Wirklich auszeichnen konnte sich auf dem Platz aber noch niemand. „In dieser Phase einen herauszugreifen, wäre auch unseriös“, meint Britscho. Dafür sei es eben noch viel zu früh und liege noch zu viel Arbeit vor seinem Team.

Gegen Düsseldorfs U23 ist mehr Druck zu erwarten

Bereits am Dienstag bestreitet dieses gegen Fortuna Düsseldorfs U23 das zweite Testspiel. Gegen den Regionalligisten werde seine Elf noch einmal ganz anders gefordert, glaubt Britscho. Schließlich sind die Rheinländer um mehrere Wochen Vorbereitung voraus und kommen direkt aus dem Trainingslager. Die Erfolgschancen sind dementsprechend eher gering. Aber Britscho will von den Seinen „defensive Galligkeit“ sehen. „Ich hoffe, das klappt. Und wenn nicht: Dann wissen wir, woran wir zu arbeiten haben.“ Er nimmt es, wie es kommt.