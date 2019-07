Jan Wiese wird Medaille noch entrissen

Sollte er jubeln oder trauern? Jan Wiese hat bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften den starken, aber furchtbar undankbaren vierten Platz im Weitsprung belegt. Damit hatte er einerseits sein Ziel, ins Finale der Altersklasse M15 zu kommen, deutlich übererfüllt. Und andererseits hatte der junge Athlet der LG Ahlen bis vor dem letzten Sprung die Silbermedaille direkt vor der Nase. Doch die wurde ihm noch brutal entrissen.

Im letzten Durchgang zieht die Konkurrenz vorbei

Wiese hatte im dritten Durchgang mit 6,39 Meter seinen weitesten Satz in die Grube hingelegt und lag damit äußerst aussichtsreich auf Position zwei hinter dem in einer anderen Liga springenden späteren Sieger Juan-Sebastian Kleta ( TV Gelnhausen ; 6,88 Meter). Im sechsten und letzten Durchgang musste der Ahlener dann aber mitansehen, wie sich erst Erik Hühnel (LAV Rostock) noch um zwei Zentimeter und dann Liam Zippert (Bad Doberaner SV) um vier Zentimeter an ihm vorbeischoben.

Konter ist ungültig

Zuletzt bei den NRW-Meisterschaften war ihm ähnliches passiert. Doch da hatte sich Wiese seinen besten Versuch aufgehoben und noch nervenstark kontern können. In Bremen verließ ihn etwas das Glück. Zwar wuchtete er im letzten Durchgang erneut einen weiten Satz in die Grube, der womöglich sogar ausgereicht hätte, um den zweiten Platz zurückzuerobern. Doch trat er dabei knapp über. Der Konter war also ungültig und es blieb beim vierten Platz, direkt hinter den Medaillenrängen.

Nike Möllers (Nr. 542) verpasste das Finale, freute sich aber über den 20. Platz. Foto: Ralf Görlitz

Wiese nimmt es sportlich

Statt sich darüber zu ärgern, nahm es der Ahlener sportlich. „Ich habe in dieser Saison alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe: den westfälischen und den NRW-Titel, die deutsche Norm und den Platz im Endkampf bei der DM. Jetzt ist es sogar Platz vier geworden. Der Hammer! Ich bin absolut zufrieden“, sagte er.

Nike Möllers über 100 Meter auf Platz 20

Ähnlich positiv lautete das Fazit bei Nike Möllers, der zweiten Ahlener Athletin bei dem Wettbewerb. Die legte in ihrem Vorlauf starke 12,68 Sekunden über 100 Meter auf die Bahn, konnte sich damit aber in einem sehr großen Starterfeld von 42 Läuferinnen nicht für das Finale der W15 qualifizieren. Am Ende errang sie Platz 20. „Ich bin total happy und dankbar für das tolle Erlebnis. Ich freue mich unheimlich auf die Zukunft und auf viele weitere tolle Erfahrungen“, sagte sie nach ihrer ersten DM-Teilnahme.

Zufrieden war angesichts dieser Ergebnisse natürlich auch Trainer Mark Wiese. „Nike unter den Top 20 und Jan unter den Top fünf in Deutschland. Der Wahnsinn! Ich freue mich unheimlich für die beiden“, sagte er. „Es ist schön zu sehen, dass die Ahlener Leichtathletik selbst in Deutschland ein Wörtchen mitreden kann.“

In zwei Wochen geht es für die LG Ahlen nun nach Ulm zur Deutschen Meisterschaft der U18/20, wofür sich die Ahlener 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U18 qualifiziert hat.