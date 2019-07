Spielplan 2019/20: RW Ahlen empfängt zum Auftakt Eintracht Rheine

Ab sofort sind in der Geschäftsstelle von Rot-Weiß Ahlen am Wersestadion (August-Kirchner-Straße) Dauerkarten für die neue Saison erhältlich. Diese bieten allen Zuschauern eine preiswertere Möglichkeit zum Besuch der Heimspiele im Vergleich zum regelmäßigen Erwerb von Tageskarten. Zudem bietet der Verein allen, die bis zum 15. Juli zuschlagen, einen Nachlass von 10 Prozent an. Die neuen Dauerkarten sind montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr erhältlich. Stehplatzkarten kosten für Vollzahler 149 Euro (ermäßigt 119 Euro, Kinder bis 14 Jahre 39 Euro), Sitzplatzkarten 219 Euro (ermäßigt 179 Euro, Kinder bis 14 Jahre 89 Euro). Ermäßigte Preise gelten bei entsprechendem Nachweis für Mitglieder, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Rentner. Reservierungen sowie Bestellungen per Telefon oder E-Mail sind nicht möglich, schreibt der Verein. Zudem ist bar zu zahlen. Bevor es mit der Saison los geht, steht aber am 9. Juli (Dienstag) zunächst das zweite Testspiel der Vorbereitung an. Um 18.15 Uhr empfängt RWA die U23 von Fortuna Düsseldorf im Wersestadion.