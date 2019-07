Rot-Weiß Ahlen hat die noch vakante Position im Angriff besetzt. Der Oberligist hat Luca Steinfeldt vom TuS Haltern mit einem Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der 22-Jährige wurde im Nachwuchs von Preußen Münster und Borussia Dortmund ausgebildet. Mit 25 Saisontoren in 26 Einsätzen wurde Steinfeldt 2018 Torschützenkönig der Westfalenliga.

„Luca ist ein talentierter und entwicklungsfähiger Stürmer, den wir unbedingt in unserem Team haben wollten. Wir haben uns sehr intensiv darum bemüht, um ihn zu uns zu holen und sind jetzt sehr froh, dass uns das letztendlich auch gelungen ist. Wir sind davon überzeugt, dass er den nächsten Sprung in seiner Entwicklung macht und uns mit seiner Spielweise und seinem Torriecher weiterbringen wird“, so Cheftrainer Christian Britscho.

Luca Steinfeldt sagte: „Ich glaube, dass der Schritt zu RWA der richtige für mich sein wird. Die Gespräche waren sehr gut und die Verantwortlichen haben sich wirklich lange um mich bemüht und mir viel Vertrauen entgegengebracht, was mich in meiner Überzeugung bestärkt, in Ahlen gut aufgehoben zu sein. Ich freue mich auf das Team, auf die Spiele im Wersestadion und die Unterstützung der Fans.“