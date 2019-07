Vorwärts Ahlens zweite Mannschaft möchte sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal steigern und erneut unter die Top fünf der Kreisliga B kommen. „Ein paar Punkte sollten es schon mehr werden. Alles andere wäre enttäuschend“, sagt Trainer Christian Rogge . Der Vorjahres-Fünfte ist nun in die Vorbereitung gestartet. Drei Einheiten und ein Spiel absolviert der B-Ligist jede Woche. „Wir verlangen viel von den Jungs. Wir kommen über die Geschlossenheit, das Wir. Dafür braucht man nun mal Spieler, die Bock haben, für einander zu ackern“, sagt Assistent Benedikt Miketta .

Zumal die Liga laut Rogge an Qualität gewonnen habe. „Meine Aufstiegs-Favoriten sind die ASG und die beiden Reserven der Beckumer Spielvereinigung“, sagt Rogge, der bereits in sein achtes Jahr als Trainer geht. Sein Ziel: „Wir wollen durchschlagskräftiger im Angriff werden und so auch enge Spiele gewinnen.“ Dass das teilweise bereits gut klappte in der Vorsaison, hat Vorwärts gezeigt. „Aber da geht noch mehr“, betont Miketta, der sich genau wie Rogge noch ein wenig mehr Disziplin wünscht.

„Es geht um Kleinigkeiten wie das Absagen von Einheiten, aber auch um groben Unfug wie Unsportlichkeiten oder das unentschuldigte Fehlen am Spieltag.“ Dazu hat sich der Mannschaftsrat etwas einfallen lassen: „Wer Mist baut, und das kommt wirklich selten vor, der darf einige Sätze über sein Fehlverhalten schreiben, sie der Mannschaft vortragen und darf anschließend im Tutu trainieren. Also ich hätte darauf keine Lust.“ Dafür aber umso mehr Vorfreude auf die Saison. „Wir werden uns wieder mit guten Teams messen. Dafür lohnt sich die Mühe.“