Am vergangenen Wochenende brachte der letzte Durchgang der Saison 2019 diese Entscheidung in der Gau­klasse des Hellweg-Märkischen und des Dortmunder Turngaus. Trotz eines guten sechsten Platzes von zwölf Mannschaften reichte es in Lippstadt für die zweite Ahlener Mannschaft nicht, um die Gauklasse 2 zu halten.

Aufgrund einiger Mannschaftsumstellungen musste sich die TVE-Zweite in den ersten beiden Durchgängen der starken Konkurrenz geschlagen geben. Nun will die Mannschaft möglichst schon in der kommenden Saison den Wiederaufstieg schaffen.

Die Erstvertretung hat dagegen den Verbleib in der Gau­klasse 1 problemlos geschafft und wird im kommenden Jahr erneut den langersehnten Aufstieg in die Gauliga anvisieren. Vorher feiert der Verein am 31. August aber noch sein 100-jähriges Bestehen.

Weiterer Bericht folgt