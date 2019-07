Neue Trainer geben ihr Stelldichein beim Auftakt von Aramäer Ahlen

Waren das etwa böse Vorboten für die neue Spielzeit? Statt Training war für die Fußballer von Aramäer Ahlen beim Vorbereitungsstart zunächst warten angesagt. Der Grund: Ein kräftiges Gewitter samt Starkregen verhinderte zumindest für 20 Minuten das Kicken am Sportpark Nord.

Der neue Hauptverantwortliche an der Seitenlinie, Selim Smajkic , nahm’s gelassen, lachte und formulierte gleich den Wunsch für die kommende Spielzeit: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre schön. Aber es ist schwierig, so weit vorauszuschauen.“ Danach kam der 47-Jährige gleich auf das primäre Ziel zu sprechen: „Wir wollen die Klasse halten. Wenn wir ruhig und entspannt durch die Saison gehen könnten, wäre das toll“, so der Übungsleiter. Für Aramäer soll es nicht vom Regen beim Trainingsauftakt in die Traufe des Abstiegskampfs gehen.

Eigentlich wollte der neue Trainer pausieren

Smajkic kennt die Kreisliga A bestens. Schließlich war er, bevor er bei Aramäer Ahlen als Nachfolger von Christian Maschinski anheuerte, neun Jahre beim Ligakonkurrenten SV Neubeckum tätig. Zunächst trainierte er dort drei Jahre die A-Jugend. Dann nahm er die erste Seniorenmannschaft sechs Jahre unter seine Fittiche.

„Eigentlich wollte ich nun eine kleine Pause einlegen. Nach einer so langen Zeit beim selben Verein ist es schwierig, Konstanz in der Mannschaft zu halten. Das nutzt sich auch irgendwann ab“, meinte der Coach. Doch Ilyas Celik, der 1. Vorsitzende von Aramäer, und Smajkic arbeiten im gleichen Unternehmen. Nach mehreren Gesprächen stand dann fest, dass aus der Pause nichts mehr wird.

Stattdessen freut sich der Prozessgruppenleiter jetzt auf seine neue Aufgabe. „Neubeckum hatte eine ganz junge Truppe. Hier bei Aramäer ist der Altersschnitt viel höher, die Mannschaft erfahrener“, sagt der 47-Jährige. An seine Seite hat sich Smajkic seinen langjährigen Weggefährten Heinz Schroth als Co-Trainer geholt. Zusammen wollen die beiden Coaches in der Vorbereitung ihr neues Team fit für den Klassenerhalt machen.

Zwei Abgänge, zwei Zugänge

„Wir werden jede Möglichkeit nutzen, um auf dem Platz zu arbeiten. Am Sportpark Nord ist man aufgrund der vielen Mannschaften ja etwas eingeschränkt“, so der Übungsleiter. Insgesamt stehen dennoch 23 Einheiten auf dem Programm.

Personelle Verstärkung gibt es durch Vesco Hamidovic (ASK Ahlen) und seinen Bruder Vernes Hamidovic (Roland Beckum 2). Dagegen haben mit Lucas Tulgay (SKS Ahlen) und Mustan Mutlu (FSG Ahlen 3) zwei Akteure Aramäer Ahlen verlassen. Besonders der Weggang von Torjäger Mutlu, der in der abgelaufenen Spielzeit 17 Treffer erzielte und damit bester Schütze innerhalb des Teams war, dürfte schmerzen. Der Kader umfasst nun allerdings insgesamt 22 Akteure.