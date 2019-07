Reinhard Lütke-Harmann dominiert

Ansprechende Leistungen präsentierten die Teilnehmer des Reitturniers des RFV Enniger-Vorhelm. Der Gastgeber wartete mit Prüfungen auf, die im Fach Dressur bis zur Klasse L reichten und bei den Springen in den mittelschweren Bereich einmündeten.

Springprüfung der Klasse M * ist der Höhepunkt

Die Springprüfung der Klasse M* war hierbei mit einer Siegerrunde ausgeschrieben, in der Reinhard Lütke-Harmann (RV Albersloh) mit Carlotta K dominierte. Günther Lange (RFV Sendenhorst) auf Cosima und Alexander Rottmann (RFV Vornholz), der Amity FBH vorstellte, folgten auf den Edelmetallrängen. Der vierte Platz ging an den Drensteinfurter Reiter Torben Kurzhals auf Zafiro.

Vorangestellt waren zwei Prüfungen der Klasse L, die jeweils in zwei Abteilungen gegliedert werden mussten. Beim Stilspringen der Klasse L* ging in der ersten Abteilung kein Weg an Teresa Budde vorbei. Die Sendenhorster Amazone und Colona glänzten mit der Wertnote 8.50 und waren damit der Konkurrenz deutlich voraus.

Reiten: Pferdeleistungsschau RFV Enniger-Vorhelm

Reiten: Pferdeleistungsschau RFV Enniger-Vorhelm

Bon Jovi ist für Hollmann eine Bank

In der nach Ranglistenpunkten stärker einzuschätzenden zweiten Abteilung war das Starterfeld etwas enger beisammen. Nach erfolgreicher Vorstellung wurde hierbei Andreas Gäher (ZRFV St. Hubertus Füchtorf) mit Gold dekoriert, zu dem Carlos beitrug ( WN 8.40). Leonie Schulze-Henne (PSG Alt-Ahlen) und Campari (WN 8.20) gingen auf Silberkurs, während Simone Baune (RFV Gustav Rau Westbevern) und Ratatouille IB Bronze holten (WN 8.10).

Für Kristina Hollmann (RFV Ostbevern) war Bon Jovy wieder einmal eine sichere Bank. An beiden ging kein Weg in der ersten Abteilung der Springprüfung Klasse L vorbei (0.00/49.66). Auch die nachfolgend platzierten Alexander Rottmann (RFV Vornholz) auf Cilas (0.00/51.04) und Rene Sontag (RV Geisterholz), mit As of Lacarla (0.00/55.68) konnten hieran nichts ändern. In der zweiten Abteilung gewann Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Rohmann HH (0.00/50.56) vor Kirsten Schuckenberg (RFV Milte-Sassenberg) auf Rochee S (0.00/51.55).

Steigende Anforderungen auf A**-Niveau

Steigende Anforderungen wurden von den Starterpaaren auf A**-Niveau verlangt. Der Schwierigkeitsgrad begann also etwas unterhalb dieser Basis und mündete in den L-Bereich ein. Justus Scharbaum (RFV Sendenhorst) hatte in der ersten Abteilung mit Almira M die Nase vorn (0.00/46.58). Clara-Emilia Tenkhoff (RFV Vorhelm-Schäringer Feld) und Checky bay roan freuten sich über Bronze (0.00/50.10).

In der zweiten Abteilung eilten Ingrid Westenhorst (RV Geisterholz) und Fürst Meteor (0.00/48.29) der Konkurrenz voraus. Antonia Boensma (RFV Ostbevern) und Choccocino SN (0.00/50.86) sowie Nina Bäcker (Beckumer RV) auf Escypso E (0.00/50.97) folgten.