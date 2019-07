Mit einem Familienfest rund um und in der Friedrich-Ebert-Halle feiert der TV Einigkeit Ahlen am Samstag, 31. August, sein 100-jähriges Bestehen. Geplant sind an dem Tag zwischen 11 und 17 Uhr viele Aktionen, die Mitglieder, aber auch alle Freunde des Vereins in ihren Bann ziehen sollen.

Nach der offiziellen Eröffnung des Festes um 12 Uhr warten draußen unter anderem ein Mitmachzirkus, eine Hüpfburg und diverse Verpflegungsstände. In der Halle gibt es den ganzen Tag über Vorführungen zu sehen: um 12.30 Uhr Tai Chi, um 13 Uhr Trampolin, um 13.30 Uhr die Turngruppe Breitensport, um 14/14.30 Uhr Zumba/Zumba Kids, um 15 Uhr die Leistungsturnriege, um 15 Uhr Steppen und abschließend um 16 Uhr Tanz.