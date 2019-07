„Das, was die Zuschauer vergangene Saison von uns gesehen haben, war traurig. Das wollen wir jetzt ändern“, sagte Spielertrainer Kemal Gemec . Der Name der Liga sei dem 33-Jährigen dabei egal. „Es zählt, was auf dem Platz geschieht. Die Mannschaft muss den Aufstieg wollen. Das erwarte ich auch, weil die Jungs die Qualität dazu haben“, so der Übungsleiter. Noch deutlicher formulierte es Peter Kriesche als Sportlicher Leiter: „Wir haben ein gutes Fundament gelegt. Jetzt ist das Team dran. Wir wollen um den direkten Wiederaufstieg mitspielen.“

Neben den vielen jungen Spielern hat sich der Verein ordentlich Verstärkung ins Boot geholt: Jonas Schmalz, Yannic Bertram, Mike von den Berg (alle TuS Uentrop) sowie Torwart Hendrik Rauf (Warendorfer SU) kehren nach einem Jahr Abstinenz zurück. Zudem kommt Orkan Topcu von der FSG Ahlen. Pascal Güttler, Daniel Pipal und Baris Topcu steigen nach Pausen wieder ein.

Der Kader beläuft sich damit auf über 30 Spieler. Wer es nicht in die Erste schafft, soll in der neuen Reserve unter Trainer Baris Topcu zum Zuge kommen. „Man sieht die positive Entwicklung bei uns im Verein“, so Kriesche.

Testspiele

So., 21. Juli, 13 Uhr: FSG Ahlen 2 (H)

Sa., 27. Juli, 15 Uhr: Vorwärts Ahlen (H)

Mi., 31. Juli, 19.30 Uhr: GW Westkirchen (A)

Sa., 03. August, 15 Uhr: RW Alverskirchen (H)

Sa., 10. August, 15 Uhr: RW Milte (A)