Rot-Weiß Ahlen belegte jüngst den zweiten Platz beim Hyundai-Cup in Haltern am See und qualifizierte sich damit für die Finalespiele in Berlin. Ob die Rot-Weißen daran allerdings auch wirklich teilnehmen, hängt noch von einigen Faktoren ab. „Wir warten erst einmal die Einladung mit den Teilnahmemodalitäten ab und entscheiden dann, ob wir die Reise in die Hauptstadt antreten“, sagt der Sportliche Leiter Joachim Krug.