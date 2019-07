Wie kompliziert es ein kann, einen professionellen Boxkampf zu veranstalten, dass muss derzeit die Warendorferin Elina Tissen erfahren. 21 Absagen hatte sich ihr Trainer Maiki Hundt eingehandelt, ehe er eine Gegnerin präsentieren konnte.

Die allerdings sagte zu Beginn dieser Woche krankheitsbedingt ab. Hundt reagierte schnell und sorgte für Ersatz: Die Kenianerin Everline Odero sollte gestern Morgen in den Flieger steigen und nach Deutschland kommen, um am Samstagabend in der Hiltruper Stadthalle gegen Tissen zu boxen. Gestern Mittag dann folgte der nächste Rückschlag: Der Boxverband, dem Odero angehört, untersagte den Kampf wegen des zu kurzfristigen Vorlaufs.

Die morgige Hiltruper Boxnacht ist nun endgültig abgesagt. Hundt hofft, dass in drei bis vier Wochen ein Ersatzkampf stattfinden kann. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.