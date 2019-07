Vorwärts Ahlen reißt das Ruder noch herum

Mit hohen Ambitionen waren die Kicker von Vorwärts Ahlen in die Saison 2018/19 gestartet. Doch schnell war die Euphorie beim Vorjahres-Vizemeister verflogen. Stattdessen entpuppten sich die Fußballer vom Lindensportplatz als großes Sorgenkind und holten in den ersten zehn Partien nur mickrige sieben Zähler. Die zwischenzeitliche Konsequenz: Der vorletzte Tabellenplatz und ratlose Gesichter bei den Schwarz-Weißen.

Früherer Co-Trainer Ross startet beeindruckende Serie

Dann trat im Oktober 2018 Übungsleiter Wolfgang Holtz aus gesundheitlichen Gründen zurück. Der vorherige Co-Trainer, Michael Ross, übernahm das Steuer des wankenden Schiffes und verfrachtete die von Negativerlebnissen gebeutelten Vorwärtsler bis zur Winterpause in ruhigere Gewässer.

Der Interimscoach legte eine Serie von sieben ungeschlagenen Partien hin und behielt bis zu seinem lange angekündigten Rücktritt im Dezember seine weiße Weste. In Zahlen bedeutete das nach 17 Partien einen versöhnlichen siebten Tabellenplatz bei 24 Punkten und 33:31 Treffern.

Auch unter Volker Laabs läuft es in der Rückrunde gut

In der zweiten Halbserie stand dann Volker Laabs an der Seitenlinie und sammelte in 13 Begegnungen stolze 27 Zähler mit seiner Truppe – und das trotz einiger personeller Probleme. „Die vielen Platzverweise in Saisonendspurt haben uns etwas aus unserem Rhythmus geworfen, aber insgesamt gibt es nichts zu meckern. Wir haben nach dem schlechten Start noch das Beste rausgeholt“, zieht Laabs zufrieden Fazit, obwohl er mit seinem Team sein persönliches Ziel – Platz fünf – am Ende nicht erreicht hat. Denn nach 30 Matches landeten die Kicker mit 51 Punkten und 63:46 Toren „nur“ auf dem sechsten Rang.

Heimstärke und Stimmung sind das große Plus

Auffallend: Vorwärts sammelte vor allem auf heimischem Geläuf seine Punkte und rangiert in dieser Wertung mit 32 Zählern auf Platz drei. „Zuhause haben wir unter mir nicht verloren. Da hatten wir immer ordentlich Selbstvertrauen“, weiß Laabs. Seine Truppe war zudem mit 31 Zählern das drittbeste Team der Rückrunde. Nur der TuS Wadersloh (34 Punkte) und Meister Liesborn (33) waren besser.

„Im Endeffekt hätten wir wahrscheinlich eine bessere Platzierung erreichen können, wenn die Wende eher gekommen wäre“, bilanziert der Übungsleiter. Als besonders empfand Laabs die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Es herrschte gute Stimmung in der Truppe. Das war mir wichtig, dass die Jungs das kapieren: Der eine muss sich auf den anderen verlassen können“, so der scheidende Trainer, der den Platz für Oliver Glöden an der Seitenlinie räumt. Laabs legt eine Pause ein: „Ich habe Angebote gehabt, werde aber vorerst nur die Alten Herren von Vorwärts verstärken.“