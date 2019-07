Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage brütende Hitze voraus. Rot-Weiß Ahlen nimmt damit unter erschwerten Bedingungen am Libapokal in Gievenbeck teil. Das viertägige Turnier in Münster soll das Personal des Oberligisten bewusst fordern – und dem Trainer wichtige Erkenntnisse liefern. „Für mich geht es darum, zu sehen, wer gut mit wem harmoniert. Wir werden viel tauschen und ausprobieren“, sagt Christian Britscho . Die bisherigen Leistungen seiner Mannschaft lobt er anerkennend.

„Die Jungs sind sehr willig und ziehen das Programm, das wir auffahren und das mitunter echt extrem ist, knallhart und ohne zu jammern durch“, hält der RWA-Coach zufrieden fest. Am Mittwoch tritt seine Elf um 19.15 Uhr im Rahmen des Libapokals über zweimal 45 Minuten gegen Eintracht Rheine an. Am Donnerstag wird dann – die Temperaturen berücksichtigend – entsprechend (moderat) trainiert, ehe am Freitag zwei weitere Gruppenspiele warten. Je zweimal 30 Minuten kreuzen die Ahlener mit dem BSV Roxel (17.30 Uhr) und Concordia Albachten (19 Uhr) die Klingen.

Sollte RWA die Finalrunde erreichen, wartet am Sonntagnachmittag das nächste Match. Andernfalls würde Sonntag trainiert. „Wir belohnen die Jungs ja nicht mit einem freien Tag für schlechte Leistungen beim Turnier“, flachst Britscho. Auch Samstag wird er seine Belegschaft für eine weitere Übungseinheit auf den Rasen bitten. Der nächste freie Tag wartet dann am Montag. Bis dahin wird das Team noch einige Schweißtropfen vergießen.