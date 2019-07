Die Volksbank-Cup-Laufserie wirft ihre Schatten voraus. Der Bever-Lauf am 10. August bildet den Auftakt dieser Laufserie im Kreis Warendorf. Die weiteren Stationen sind Einen (23. August), Telgte (14. September) und Everswinkel (7. Dezember). Anmeldungen für die Cup-Serie sind noch bis zum Lauf in Einen möglich. Voranmeldungen für den Bever-Lauf sind online bis 5. August möglich. Nachmeldungen mit einem Aufschlag von zwei Euro werden bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf angenommen. Los geht’s am 10. August um 14.45 Uhr mit dem Zwei-Kilometer-Schülerlauf (Jahrgänge 2005 bis 2012), gefolgt um 15.15 Uhr vom 400-Meter-Bambini-Lauf

(Jahrgang 2013 oder jünger). Dem schließen sich um 15.30 Uhr der Fünf-Kilometer-Lauf und 7,5 Kilometer Walking/Nordic Walking sowie um 17 Uhr der Halbmarathon und um 17.30 Uhr der Zehn-Kilometer-Lauf an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter laufcup-warendorf.de. rau