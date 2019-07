Rot-Weiß Ahlen eröffnet Saison am Freitag

Ahlen -

Eine Woche vor dem eigentlichen Saisonstart steht für Rot-Weiß Ahlen die Generalprobe an. Am Freitagabend bestreitet der Oberligist ein Testspiel gegen eine Mannschaft vom Niederrhein. Außerdem haben die Zuschauer die Gelegenheit, zu hören, was die Neuen im Team zu sagen haben.