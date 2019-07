Was beim Dreikampfspektakel wichtig ist

Ahlen/Sassenberg -

Der Countdown läuft, die letzten Vorbereitungen auch: An diesem Sonntag gehen die Triathleten zum 32. Mal in Sassenberg an den Start. Die Voranmeldungen lassen erneut auf ein enormes Interesse schließen. Klar ist schon jetzt, dass es etliche neue Namen auf der Siegerliste geben wird.