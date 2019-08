Aramäer Ahlen – Wie viel Potenzial steckt in dieser Mannschaft?

Eigentlich gerät Selim Smajkic nach eigenem Bekunden nicht so schnell ins Schwärmen. Doch wenn es um seine neue Mannschaft geht, dann kann sich das ganz schnell ändern. Denn die Fußballer von Aramäer Ahlen haben es dem neuen Übungsleiter vor allem in Sachen Auffassungsgabe und taktischer Umsetzung angetan. Aber dennoch gibt es einen Aspekt, der den Trainer ziemlich ärgert: Die fehlende Physis.

„Fußball spielen – das ist das, was die Jungs können. Sie setzen sofort die Dinge um, die wir besprechen“, lobt Smajkic, der zuvor den SV Neubeckum trainiert hat und nun der Nachfolger von Christian Maschinski beim letztjährigen Tabellenzehnten ist. „Aber hinsichtlich der Fitness müssen unbedingt noch ein paar Prozentpunkte dazukommen. Läuferisch müssen wir noch ordentlich was nachholen“, so der Coach.

Smajkic tadelt Fitnesszustand

Dementsprechend unzufrieden ist er auch mit der bisherigen Vorbereitung. Viele Spieler weilten im Urlaub, andere waren beruflich eingespannt. „Da fehlten mir ganz schnell drei, vier Akteure. Das heißt, dass wir höchstens an den Wochenenden im taktischen Bereich arbeiten konnten“, berichtet er. Dazu komme im Sportpark Nord noch ein Platz, den sich die Aramäer mit vielen anderen Teams teilen müssten, und das für die Kreisliga A ungewöhnlich hohe Durchschnittsalter der Truppe.

Deswegen aber den Kopf in den Sand stecken? Nicht mit Smajkic. „Wir müssen einfach cleverer spielen und unsere individuelle Klasse, die definitiv in der Mannschaft steckt, nutzen“, sagt der 47-Jährige.

Als Ziel hat er sich primär den Klassenerhalt gesteckt. Vom fußballerischen Potenzial sieht er seine Truppe aber unter den ersten sechs Teams. „Allerdings fehlt uns dafür die nötige Luft. Hätten wir die, wären wir auf einem ganz anderen Level. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre also schön“, hat er einen passenden Kompromiss im Kopf.

Transfers halten sich die Waage

Personell hat sich nicht viel getan. Mit Vesko (ASK Ahlen) und Vernes Hamidovic (Roland Beckum 2) gibt es zwei neue Spieler. Demgegenüber stehen mit Mustan Mutlu (FSG Ahlen 3) und Lucas Tulgay (SKS Ahlen) aber auch zwei Abgänge.

Die Testspiele verliefen durchwachsen. Dem 3:3 gegen die A-Jugend der Beckumer Spielvereinigung folgten ein 11:4 gegen SSV Hamm, ein 6:1 gegen Bockum-Hövel 2, ein 2:4 gegen den TuS Uentrop und ein 2:5 gegen den TSC Hamm. „Gegen Beckum war das Tempo schon wahnsinnig langsam. Aber wir haben uns dann von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagt Smajkic.

Die ersten 55 Minuten seien immer gut anzuschauen. „Danach fehlten uns oft die Kraft und Physis“, so Smajkic. Zum Saisonauftakt (18. August) geht es daheim gegen den SuS Ennigerloh 2. „Bis dahin müssen wir die Jungs aber noch ein wenig quälen“, kündigt der Trainer an.