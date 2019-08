Das war eine starke Leistung des neu formierten Teams Jürgen Henke /Bodo Lipert. Auf der weltgrößten Beachvolleyball-Meile bei den Landesmeisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern erreichte das Duo den neunten Platz in der Altersklasse 4.

Das sind Dimensionen, bei denen ganz Usedom im Zeichen des Volleyballs steht: Am Traumstand von Karlshagen kamen zum Jubiläums-Turnier, dem 20. Usedomer Beachcup, 1 400 Beach-Volleyballer. Sie absolvierten 3 800 Spiele auf über 90 Spielfeldern vor 35 000 Zuschauern. Damit steht das Turnier im Guinessbuch der Rekorde.

Sehr erfreulich war die Tatsache, dass Bodo Lipert aus Berlin-Lichterfelde für den verletzten Hans Gerke und den bereits in der Altersklasse Ü59 spielenden Marian Butkiewicz einspringen konnte.

Das neu formierte Team hielt sich im ersten Match gegen Liebsch/Steinke wacker. Beim 13:13 war alles drin. Zwei Annahme-Wackler machten einen erfolgreicheren Start zunichte (13:15). Im zweiten Durchgang ging es knapp weiter (9:9). Gegen Ende wurde deutlich, dass die neue Formation noch etwas Anlauf benötigt (10:15). Doch bereits im nächsten Match gegen den mehrfachen Deutschen Meister Fischer mit seinem Partner Löffler zeigte sich der Lerneffekt. Hier kamen Henke/Lipert glänzend in Fahrt und gewannen den ersten Durchgang klar mit 15:9. Im druckvollen Service sorgte der Ahlener Henke für viele Punkte und einen 13:8-Vorsprung. Doch der ausgebuffte Fischer nutzte die Windverhältnisse optimal aus und glich zum 13:13 aus. Lipert bewahrte jedoch die Ruhe und setzte einen hervorragenden Shot zum umjubelten 15:13.

Gegen die schon lange zusammen spielenden Kogel/Schürmann hielten der Ahlener und sein Teamkollege anfangs gut mit, mussten sich am Ende jedoch verdientermaßen in zwei Sätzen geschlagen geben. In den Platzierungsspielen spielten sie daher um Rang neun unter 23 Teilnehmern.

Gegen Gräfe/Rische waren Henke/Lipert von Beginn an dominant. Die Ballannahme stand sehr sicher, so dass die beiden im Angriff oft punkteten. Die Ahlener Formation spielte sich in einen Rausch, war hoch überlegen beim 21:9. Bodo Lipert sagte: „Wir haben unser Potenzial schon gesehen und auch abgerufen. Einige Laufwege sind noch nicht einstudiert. Das wird noch.“ Und Jürgen Henke ergänzte: „Es hat riesig Spaß gemacht mit Bodo, der ein echter Teamplayer ist“. Bei dieser Landesmeisterschaft gibt es pro Person immerhin 70 Punkte auf dem Weg zur Deutschen Beach-Meisterschaft, die Anfang September in Berlin stattfindet. Obendrein wird das Team noch die Landesmeisterschaften von Berlin und Brandenburg bestreiten.